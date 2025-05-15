Бой-реванш Усик - Дюбуа: известный тренер уверен, что абсолютным чемпионом станет украинец

Бен Дэвисон, тренер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), поделился ожиданиями от второго боя между Александром Усиком (23-0, 14 KO) и Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).
В интервью Boxing Now Дэвисон выразил уверенность в победе украинского чемпиона, владеющего поясами WBC, WBA, WBO и IBO.
"Усик победит. Он потенциально может сломать Дюбуа так же, как сделал это в первом бою.
Дюбуа - большой и сильный парень, и если он сможет нанести мощный удар, приблизиться и возьмет инициативу в свои руки, то, конечно, имеет шанс победить кого угодно", - отметил он.
Поединок за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли.