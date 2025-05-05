Спорт Промоутер Усика признал, что реванш будет намного более опасным для украинского чемпиона, чем первый бой

2025-05-05 16:41

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о будущем сопернике чемпионе по версии IBF Даниэле Дюбуа.

По словам представителя украинца, реванш будет более опасным для его подопечного по сравнению с первым боем, поскольку британец возмужал и добился прогресса.

"Считаю, что будущий бой будет гораздо более опасным для Усика, чем предыдущий. Теперь мы видим, что Даниэль Дюбуа больше не перспективный молодой парень. Он не ребенок, а зрелый мужчина, который владеет поясом IBF, поэтому это уже другой парень.

Мы ожидаем, что он будет гораздо опаснее, более сосредоточенным, сильнее, мудрее, поэтому я не думаю, что для Усика это будет легкая прогулка.

Я считаю, что этот бой действительно опасный, потому что Дюбуа взрослеет. Его карьера развивается, он очень молодой. Он слишком молодой. Ему всего 27, сейчас он чемпион мира в супертяжелом весе, и он на пути к росту. Усику сейчас 37, он на вершине. Ему некуда расти", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

subscriber subscriber

Еще по теме

Александр Усик раскрыл имя боксера, с которым проведет последний бой в своей карьере

2025-05-03 11:33

Даниэль Дюбуа заявил, что в бое против Усика поддержка публики ему совершенно безразлична

2025-04-30 13:34

видео Дюбуа попытался завязать драку с Усиком во время съемок рекламного ролика к бою

2025-04-29 08:24

Карл Фрэмптон считает, что у Дюбуа сейчас больше шансов на победу в поединке с Александром Усиком

2025-04-23 10:29

Еще новости в разделе "Спорт"

Промоутер Усика признал, что реванш будет намного более опасным для украинского чемпиона, чем первый бой

2025-05-05 16:41

Неожиданно потерявший титул Райан Гарсия заявил о готовности в любой момент снова выйти на ринг

2025-05-05 09:36

Александр Усик раскрыл имя боксера, с которым проведет последний бой в своей карьере

2025-05-03 11:33

Ювентус до конца лета 2027 года продлил контракт с форвардом, который не сыграл ни одного матча за сезон

2025-05-01 12:30
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Промоутер Усика признал, что реванш будет намного более опасным для украинского чемпиона, чем первый бой 2025-05-05 16:41
Неожиданно потерявший титул Райан Гарсия заявил о готовности в любой момент снова выйти на ринг 2025-05-05 09:36
Александр Усик раскрыл имя боксера, с которым проведет последний бой в своей карьере 2025-05-03 11:33
Ювентус до конца лета 2027 года продлил контракт с форвардом, который не сыграл ни одного матча за сезон 2025-05-01 12:30