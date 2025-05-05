Спорт Промоутер Усика признал, что реванш будет намного более опасным для украинского чемпиона, чем первый бой

2025-05-05 16:41

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о будущем сопернике чемпионе по версии IBF Даниэле Дюбуа.

По словам представителя украинца, реванш будет более опасным для его подопечного по сравнению с первым боем, поскольку британец возмужал и добился прогресса.

"Считаю, что будущий бой будет гораздо более опасным для Усика, чем предыдущий. Теперь мы видим, что Даниэль Дюбуа больше не перспективный молодой парень. Он не ребенок, а зрелый мужчина, который владеет поясом IBF, поэтому это уже другой парень.

Мы ожидаем, что он будет гораздо опаснее, более сосредоточенным, сильнее, мудрее, поэтому я не думаю, что для Усика это будет легкая прогулка.

Я считаю, что этот бой действительно опасный, потому что Дюбуа взрослеет. Его карьера развивается, он очень молодой. Он слишком молодой. Ему всего 27, сейчас он чемпион мира в супертяжелом весе, и он на пути к росту. Усику сейчас 37, он на вершине. Ему некуда расти", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.