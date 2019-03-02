Детали У народа без прошлого нет и будущего, - Вадим НОВИНСКИЙ

2019-03-02 15:05 321

 Глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ, пользуясь своим пребыванием с рабочим визитом 1 марта в г. Одесса уважил пожилого ветерана, участника парада Победы Великой Отечественной Войны Ниссэна Наумовича Бертмана и с народным депутатом Сергеем КИВАЛОВЫМ поздравил его с 94 днем рождения.

Депутаты искренне поздравили именинника, который остается одним из немногих живых свидетелей тех исторически важных событий для всего человечества.

«В этот первый день весны мы рады поздравить Ниссэна Наумовича – участника парада Победы 9 мая 1945 года в Москве. Он прошел войну и дожил до сегодняшнего момента, став живой легендой и историей. К сожалению, сейчас у нас в государстве пытаются переписать историю, переименовать Великую Отечественную Войну во Вторую Мировую и вообще переиначить исторические смыслы. Но такие люди, как Ниссэн Наумович, напоминают нам о том, что именно они в 1945 году победили фашизм, освободили мир и дали свободную жизнь нам - своим потомкам!»

Ниссэн Наумович Бертман, поблагодарив за поздравление и подарки, показал гостям свои фронтовые фото, а также поделился тёплыми воспоминаниями о самом участии в параде 9 мая 1945 года, в котором он победоносно шествовал в составе первого белорусского фронта.

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