Детали Языковой законопроект со своими шпрехенфюрерами усилит противоречия в обществе, - политолог Андрей ЗОЛОТАРЕВ

2019-03-11 13:10 117

Украинское общество нуждается в мире и успокоении, а вся страна в объединении, а не наоборот, как считает власть. Такое мнение выразил политолог Андрей ЗОЛОТАРЕВ, комментируя дискриминационный языковой законопроект №5670-д.

Политолог отметил закономерное утверждение лидера оппозиции Вадима НОВИНСКОГО: «Если страна не будет иметь экономического роста и реиндустриализации, то не будет ни армии, ни языка, ни веры».

«Украинская власть долгое время пыталась создать иллюзию жизни по-новому за счет таких символических шагов как декоммунизация, изменение названий городови улиц. Но дошла уже и до общественных отношений,раскол в которых приведет лишь к усилению тех противоречий, которые и так имеются в обществе», - отметил Андрей ЗОЛОТАРЕВ.

Он уверен, что языковой законопроект противоречит европейским ценностям и напоминает окрашенный в национальные цвета «большевизм». И последствия от него будут крайне негативные: дискриминация людей, которые общаются на русском языке, фактически ставит их в положение нацменьшинств. Следовательно,практически треть Украины урезается в правах.

«Законопроект имеет и карательные цели, ведь за осквернение украинского языка он предусматривает уголовную ответственность. А следить за этим будутуполномоченные по этому вопросу, так называемые «ШПРЕХЕНФЮРЕР», - констатировал Андрей ЗОЛОТАРЕВ.

Политолог утверждает, что ОППОЗИЦИОНЫЙ БЛОК - единственная политическая сила в Верховной Раде с неизменной позицией по этому вопросу, которая внесла уже более 700 поправок к законопроекту. За отменузаконопроекта в том виде, в котором пытается «дожать»его власть, последовательно борется кандидат в Президенты от оппозиции Александр ВИЛКУЛ. «Власть очень хорошо понимает, что у нее нет достижений. А сохранить власть можно только за счет старой истины: разделяй и властвуй. А с помощью таких инициатив власть пытается разделять и дальше властвовать в Украине», - подчеркнул Андрей ЗОЛОТАРЕВ.