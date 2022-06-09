Восьмой апелляционный административный суд запретил функционирование в Украине пророССийской политической партии Оппозиционный блок. Об этом сообщает движение ЧЕСНО.
Народный депутат от партии Слуга народа Ольга Совгиря подтвердила решение суда.
"Первый пошел! Согласно закону о запрете пророссийских политических партий запрещена деятельность политической партии "Оппозиционный блок", - написала Совгиря в телеграм-канале.
Суд также передал имущество партии государству. Сообщается, что решение апелляционного суда может быть оспорено в Верховном суде.