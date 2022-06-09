Политика документ Суд запретил в Украине Оппозиционный блок - все имущество партии будет передано государству

2022-06-09 12:28

Восьмой апелляционный административный суд запретил функционирование в Украине пророССийской политической партии Оппозиционный блок. Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

Народный депутат от партии Слуга народа Ольга Совгиря подтвердила решение суда.

"Первый пошел! Согласно закону о запрете пророссийских политических партий запрещена деятельность политической партии "Оппозиционный блок", - написала Совгиря в телеграм-канале.

Суд также передал имущество партии государству. Сообщается, что решение апелляционного суда может быть оспорено в Верховном суде.