Детали УПЦ: чиновники пренебрегают нормами международного права

2019-03-19 12:18 90

Представительство УПЦ при европейских международных организациях сделало заявление по коммуникации специальных докладчиков ООН о нарушениях прав верующих УПЦ.

В частности, в заявлении отмечается, что в октябре прошлого года было подписано коммуникационную заявление Специального докладчика ООН по вопросам внесудебных казней без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казней, Специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, Специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций и Специального докладчика ООН по вопросам свободы религии и убеждений. Этот документ является запросом вышеуказанных спецдокладчика к государству Украина с целью получить ответ с разъяснениями по фактам нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви.

Как отмечается, запрос охватывает практически все виды нарушений прав верующих УПЦ, а именно захват храмов, попытки срыва Всеукраинского крестного хода, не расследование уголовных производств, открытых на основании заявлений верующих, случаи нападений на журналистов, освещающих тематику нарушений прав православных верующих.

В УПЦ считают, что обращение Специальных докладчиков ООН к государству Украина является резонансным событием, потому что эта коммуникация является средством международного дипломатического влияния и формой обоснованного вмешательства международного сообщества во внутренние дела Украины. «Она реализуется в случае установления Специальными докладчиками ООН достаточных фактов, которые дают основания считать, что в стране существуют признаки существенных нарушений прав человека», отмечается в документе УПЦ.

Фактически впервые представители международного сообщества, наделенные специальной дипломатической и правовой обязывающим компетенцией, открыли официальное производство по фактам нарушений прав верующих УПЦ и направили к государству Украина запрос, основанный на обязательствах Украины выполнять международные стандарты по защите прав человека. Далее в заявлении УПЦ отмечается, что и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе «Общественное пространство и основных свобод перед президентскими, парламентскими и местными выборами в Украине в 2019-2020 гг.» выразило озабоченность нарушением прав верующих.

Согласно международному праву и резолюциями Совета по правам человека ООН, государство Украина была обязана в установленный срок, который составляет 60 дней, предоставить Специальным докладчикам ответ на их коммуникационную заявление, однако, это не было сделано.

«Факт уклонения от предоставления ответа свидетельствует о пренебрежении чиновниками Украины норм международного права и демократических европейских стандартов прав человека в государстве, негативно влияет на международные рейтинги страны в мире», говорится в заяявлении УПЦ.

Исходя из вышеизложенного, в УПЦ обращают внимание представителей органов государственной власти, политических партий, общественных организаций и всех заинтересованных лиц на недопустимость нарушений прав граждан Украины - верующих Украинской Православной Церкви.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Коррупция в Укроборонпроме: На директороа НАБУ Сытника завели уголовное дело

2019-03-15 10:39 645

Сытник: Причастных к коррупции в оборонном комплексе сотрудников НАБУ отсранят от службы

2019-03-13 22:00 684

В НАБУ ответили на обвинения в покрывательстве хищений в Укроборонпроме

2019-03-13 12:43 609

СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке

2019-03-12 15:14 1467

Еще новости в разделе "Детали"

УПЦ: чиновники пренебрегают нормами международного права

2019-03-19 12:18 90

фото Легендарная балерина Клод Бесси даст мастер-класс в Национальной опере Украины

2019-03-19 08:34 240

23 и 24 марта в Национальной оперетте покажут эпохальную рок-оперу «Белая ворона»

2019-03-18 20:00 459

Гриценко и его команда. «Честные» и непроходные

2019-03-15 17:55 1230
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

УПЦ: чиновники пренебрегают нормами международного права 2019-03-19 12:18 90
фото Легендарная балерина Клод Бесси даст мастер-класс в Национальной опере Украины 2019-03-19 08:34 240
23 и 24 марта в Национальной оперетте покажут эпохальную рок-оперу «Белая ворона» 2019-03-18 20:00 459
Гриценко и его команда. «Честные» и непроходные 2019-03-15 17:55 1230

Лента

12:43 Почему Путин уже сильно жалеет, что приказал оккупировать Крым
12:18 УПЦ: чиновники пренебрегают нормами международного права
12:16 Дело коэффициентов: проверки в облгазах выявили массовые незаконные начисления в платежках
11:42 Как будут голосовать за президента участники войны на Донбассе
11:15 В Госдепе США раскрыли реальные причины личной вражды Порошенко и Путина
10:41 NFC-технология: В Украине стремительно растут бесконтактные платежи
10:14 Умер режиссер Марлен Хуциев, снявший фильм "Весна на Заречной улице"
09:40 Сегодня Рада снова будет рассматривать тысячи поправок к законопроекту о языке
КАРТА 09:13 На Донбассе бьют снайперы и гранатометы, у ВСУ снова есть потери
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области