Детали УПЦ: чиновники пренебрегают нормами международного права

2019-03-19 12:18 90

Представительство УПЦ при европейских международных организациях сделало заявление по коммуникации специальных докладчиков ООН о нарушениях прав верующих УПЦ.

В частности, в заявлении отмечается, что в октябре прошлого года было подписано коммуникационную заявление Специального докладчика ООН по вопросам внесудебных казней без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казней, Специального докладчика ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, Специального докладчика ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций и Специального докладчика ООН по вопросам свободы религии и убеждений. Этот документ является запросом вышеуказанных спецдокладчика к государству Украина с целью получить ответ с разъяснениями по фактам нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви.

Как отмечается, запрос охватывает практически все виды нарушений прав верующих УПЦ, а именно захват храмов, попытки срыва Всеукраинского крестного хода, не расследование уголовных производств, открытых на основании заявлений верующих, случаи нападений на журналистов, освещающих тематику нарушений прав православных верующих.

В УПЦ считают, что обращение Специальных докладчиков ООН к государству Украина является резонансным событием, потому что эта коммуникация является средством международного дипломатического влияния и формой обоснованного вмешательства международного сообщества во внутренние дела Украины. «Она реализуется в случае установления Специальными докладчиками ООН достаточных фактов, которые дают основания считать, что в стране существуют признаки существенных нарушений прав человека», отмечается в документе УПЦ.

Фактически впервые представители международного сообщества, наделенные специальной дипломатической и правовой обязывающим компетенцией, открыли официальное производство по фактам нарушений прав верующих УПЦ и направили к государству Украина запрос, основанный на обязательствах Украины выполнять международные стандарты по защите прав человека. Далее в заявлении УПЦ отмечается, что и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе «Общественное пространство и основных свобод перед президентскими, парламентскими и местными выборами в Украине в 2019-2020 гг.» выразило озабоченность нарушением прав верующих.

Согласно международному праву и резолюциями Совета по правам человека ООН, государство Украина была обязана в установленный срок, который составляет 60 дней, предоставить Специальным докладчикам ответ на их коммуникационную заявление, однако, это не было сделано.

«Факт уклонения от предоставления ответа свидетельствует о пренебрежении чиновниками Украины норм международного права и демократических европейских стандартов прав человека в государстве, негативно влияет на международные рейтинги страны в мире», говорится в заяявлении УПЦ.

Исходя из вышеизложенного, в УПЦ обращают внимание представителей органов государственной власти, политических партий, общественных организаций и всех заинтересованных лиц на недопустимость нарушений прав граждан Украины - верующих Украинской Православной Церкви.