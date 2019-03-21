Мир Николас Кейдж будет защищать США от вторжения инопланетян с помощью джиу-джитсу

2019-03-22 17:29 231

Звезда Голливуда и экс-зять Элвиса Пресли - Николас Кейдж сыграет роль мастера джиу-джитсу в научно-фантастическом фильме Jiu Jitsu по одноименному комиксу.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссером и сценаристом картины выступит Димитрий Логофетис, ответственный за перезапуск кинофраншизы "Кикбоксер".

По сюжету фильма, каждые шесть лет древний орден мастеров боевого искусства джиу-джитсу защищает Землю от инопланетного вторжения, возглавляемого Браксом.

Кейдж должен сыграть предводителя ордена. В картине также снимется Ален Мусси. О дате выхода киноленты не сообщается.

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