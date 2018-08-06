Политика Вашингтон отрицает причастность к покушению на диктатора Николаса Мадуро

2018-08-06 09:11 189

Власти Соединенных Штатов никаким образом не причастны к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Могу заверить, что правительство США никак не участвовало в этом", - сообщил в интервью телеканалу Fox News советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каракасе в результате покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро семь человек получили ранения. Сам Мадуро не пострадал.

Министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что покушение на главу государства было совершено с помощью беспилотников со взрывчаткой.

Позже Николас Мадуро обвинил в покушении Колумбию, в частности, ультраправых и самого президента Хуана Мануэля Сантоса, однако там назвали подобные обвинения "абсурдными". Также Мадуро заявил, что расследование "уже продвинуло