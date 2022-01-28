Мир Дэниел Рэдклифф сыграет Эла Янковича в байопике о музыкальной легенде

2022-01-28 20:34

Стало известно, в каком проекте в скором времени готов сняться Дэниел Рэдклифф. Речь идёт о байопике «Странный: История Эла Янковича». В фильме он изобразит американского музыканта, который, прежде всего, знаменит пародиями на современные хиты.

Проект ничего не намерен скрывать и исследует все аспекты жизни знаменитости, начиная с резкого взлёта и ведя к бурной личной жизни.

«Я в полном восторге от того, что Дэниэл Рэдклифф будет изображать меня в фильме. Я не сомневаюсь, что именно в этой роли его запомнят будущие поколения», — говорит сам Янкович.

Продюсируют проект Funny Or Die и Tango. Эл писал сценарий фильма о себе самом в сотрудничестве с Эриком Аппелем, который в проекте выступает не только как соавтор, но и как режиссер, передает Deadline.

 Съемочный процесс киноленты будет начат в Лос-Анджелесе в феврале нынешнего года. К слову, партнёры уже выпускали 12 лет назад поддельный триллер к картине «Странный: История Эла Янковича», и тогда ведущую роль в ролике взял на себя Аарон Пол. Фильм будет представлен абонентам The Roku Channel.

 

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