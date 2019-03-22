Украина Гражданам Украины разрешили без визы летать в Таиланд на 30 дней

2019-03-22 15:46 273

С 14 апреля текущего года граждане Украины получат возможность 30 дней путешествовать по Таиланду с туристической целью без виз.

"Для поездки необходимо иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания - до 30 дней", - сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины.

В то же время для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

При этом в МИД напомнили, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток. В настоящее время украинцам, путешествующим в Таиланд, виза ставится по прибытии в эту страну.