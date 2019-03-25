Украина КАРТА На украинские дороги выпустили еще 25 спецпатрулей с радарами TruCam

2019-03-25 11:42 246

Сегодня на дорогах в 17 областях Украины дополнительно заработали 25 радаров TruCam. Как и ранее было обещано, прятаться в кустах патруули с радарами не будут. Места, где они находятся, обозначеные на карте, которую обнародовала полиция.

В патрульной полиции сообщили, что  на украинских трассах в общей сложности сегодня работает 75 приборов для измерения скорости.

Новые радары появились в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

По данным полиции, благодаря радарам уже было составлено 83 тыс. протоколов о превышении скорости.

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