Детали В США из-за угрозы кибератак продлили введенный еще Обамой режим ЧП

2019-03-31 20:59 804

Дональд Трамп продлил еще на год введенное еще Бараком Обамой в 2015 году чрезвычайное положение в связи с угрозой кибератак.

В своем послании Конгрессу Трамп отметил, что вредоносные действия в киберпространстве продолжают представлять чрезвычайную угрозу для США.

По словам Трампа, киберугрозы во многом исходят из-за рубежа и угрожают национальной безопасности, политике и экономике США.

"В этой связи я счел необходимым продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694", – заявил американский лидер.

Напомним, 1 апреля 2015 года тогдашний президент США Барак Обама подписал сроком на один год указ о режиме ЧП из-за кибератак. Затем действие документа было продлено еще несколько раз.

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