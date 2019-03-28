Детали Зеленский оскорбляет Майдан и топчет память погибших патриотов, – журналистка

2019-03-28 17:15 207

 

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский оскорбляет Майдан и топчет память погибших патриотов. Об этом в своем Facebook заявила журналистка ICTV Аннна Тесленко.

«Пришлось посмотреть «Слугу Народа». Это мрак. Шайка квартала пытается заставить всех нас ржать над унизительными для украинцев шуточками с подачи кандидата Зеленского. В ленте «потоп» от эмоций коллег и друзей, которые, мягко говоря, в ужасе от смыслов, заложенных в новом высере кандидата в президенты», – написала Тесленко.

Она также привела пример того, каким в интервью и шоу Зеленского предстает майдан.

«Помните фразочку из его интервью «1+1»: «В любом цивилизованном обществе должна быть альтернатива майдану»? Так вот, майдан глазами Вовы в новом сезоне «Слуги народа» выглядит так: это сборище проходимцев. Патриотов (которые пошли первыми добровольцами) он показывает оголтелыми и при этом абсолютно тупыми. Хотя послушаешь интервью самого Зеленского... и первенство по тупости Вова, у тебя. Тебе бы хоть каплю их мужества, может хоть на один эфир бы сходил. Я уже молчу про зону боевых действий, операциями в которой ты собрался командовать. Также майданы у кандидата Зеленского – причина погружения страны в хаос и фашизм/нацизм. Так вот, Вова. Быть патриотом и фашистом/нацистом, это не одно и тоже! Хотя в Рашке-то нас видят именно такими, какими и ты. Невольно вспоминаются съеденные снегири, распятые мальчики и изнасилованные старушки», – возмутилась журналистка.

По ее словам, Владимир Зеленский в фильме наглядно демонстрирует свое истинное отношение к Украине и украинцам.

«Воля. Прізвище. Країна» – орут патриоты в фильме. Это что?? Этим Зеленский оскорбляет не только Майдан, а топчет память погибших патриотов в российско-украинкой войне! Все антигерои говорят на украинском. Удивительно просто... Вот истинное отношение к украинскому у Владимира, сколько бы он не заливал про статус государственного). В итоге, страна распадается. Кстати, Россия-то совсем не при чем. Потому, что война гражданская и с подачи украинских олигархов. Отличный план! Вот прям голосуйте за Зеленского! У него отличный план! А теперь вопрос. Если все так, как ты показываешь в своём говнофильме, зачем тебе становится лидером такой страны?» – заключила Анна Тесленко.

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