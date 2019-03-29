Детали фото 30 марта в Национальной оперетте – мюзикл Дж. Бока «Скрипач на крыше»

2019-03-29 08:30 261

Мюзикл начинается композицией «Традиция». Именно эта тема - согласно замыслу авторов - стала концепцией всего произведения. Традиции жизни, их сохранение, следование им жителями еврейского городка Анатиевка, что под Киевом, всколыхнули чувства людей разных национальностей, разных вероисповеданий. Мюзикл «Скрипач на крыше» впервые был поставлен на Бродвее в 1964 году и с тех пор успел покорить сердца миллионов!

- Я могу с уверенностью сказать, что это один из самых сложных проектов, за которые мне приходилось когда-либо браться, - говорит генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украины Богдан Струтинский. - Этот спектакль тесно связан с темой современной Украины. Речь идет о трех народах: русском, украинском и еврейском. О том, как они сосуществуют вместе, как их держат традиции и как эти традиции разрушаются. Этим проектом мы хотим показать, есть ли в Украине будущее, если мы сломаем наши традиции. Что будет дальше? Где наши корни?

Почему именно «Скрипач на крыше»? На этот вопрос часто приходилось отвечать художнику Марку Шагалу, лейтмотивом творчества которого стал образ скрипача - слишком яркий и необычный, чтобы существовать в реальности. Тем не менее, художник неизменно повторял, что «скрипач на крыше» - это реальность! Скрипач, мол, забрался на крышу, чтобы его не беспокоили. Авторы мюзикла о Тевье Тевеле - композитор Джереми Бок, либреттисты Джозеф Стайн и Шелдон Харник - воплотили шагаловский образ скрипача в музыкальной истории по рассказам Шолом-Алейхема «Тевье-молочник».

Главный герой Тевье (отец пятерых дочерей) рассуждает о смысле жизни и любит говорить с Богом. Он является ревнителем традиций, тщательно оберегает семейный очаг от невзгод, мечтает о счастье и достатке. Тевье уверен, что стоит выгодно отдать дочерей замуж, как те устроятся в жизни благополучно. По сюжету, сваха Ента уже и женихов дочерям молочника подыскала. Но вместо того, чтобы пожениться с богатым вдовцом Лазарем, старшая дочь Цейтл выходит замуж за бедного портного Мотла. Тевье, растроганный чувствами дочери, благословляет молодоженов и уговаривает согласиться на их брак жену Голду. Что же?.. «Деньги - они круглые. Сегодня там, а завтра уже здесь, чтобы быть живым здоровым. А главное - это надежда», - философствует Тевье.

Вторая дочь Годл влюбляется в бедного студента Перчика и уезжает с ним в революционный Киев. Третья окончательно разбивает сердце отца: Хава венчается с Федей в православном храме, изменяя религиозным верованиям семьи и Тевье отказывается от нее. Между тем семью ждут непростые испытания. По царскому указу все евреи должны выехать из губернии. Собирая нехитрый скарб, Тевье примиряется с судьбой и благословляет на прощание непокорную Хаву. Цейтл и Мотл собираются в Америку, Годл следует за Перчиком в ссылку в Сибирь, а Хава собирается с Федей в Краков - дороги родных расходятся по всему миру...

Напомним, что премьера мюзикла «Скрипач на крыше» Дж. Бока состоялась в Национальной оперетте Украины в конце прошлого сезона. Стоит отметить, что мюзикл впервые был поставлен в Украине!

Постановка стала возможна благодаря договоренности с MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. Либретто - Джозеф Стайн и Шелдон Харник. Оригинальную режиссуру и постановку Джерома Роббинса воспроизвел на сцене Национальной оперетты Украины генеральный директор – художественный руководитель театра, н. а. Украины Богдан Струтинский.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик – н. а. Украины Богдан Струтинский

Сценография – з. д. и. Александр Белозуб

Балетмейстер-постановщик – з. а. Украины Вадим Прокопенко

Дирижер-постановщик – з. д. и. Игорь Ярошенко

Когда: 30 марта. Начало в 19:00

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Бронь билетов: (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34;

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… на основе материалов пресс-центра НАТО.