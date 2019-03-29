фото-видео фото Эмили Ратаковски с фотошопом: модель засветилась в неожиданной рекламе

2019-03-29 20:29 105

Культовая американская супермодель Эмили Ратаковски снялась в небанальной рекламе алкогольных напитков. Фото появились на странице звезды в Instagram, и в аккаунте компании.

На фото Ратаковски рекламирует розовое вино, которое пьет из белой жестяной банки с надписью "Drink Baby".

Снимки Ратаковски с помощью фотошопа поместили сверху других рисунков так, как будто она гигантского роста. На одном фото модель лежит на животе на пляже в окружении миниатюрных людей. На втором снимке звезда якобы стоит посреди города, при этом ее ступня занимает несколько полос для движения автомобилей.

Еще на одном снимке Ратаковски облокачивается на небоскреб, доставая головой к его верхушке.

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