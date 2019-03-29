Детали Все антиукраинские нарративы Кремля в одной статье журналиста из газеты Аднана Кивана "КиевПост"

2019-03-29 23:02 156

Журналист, бежавший из России от авторитарного режима Путина в Украину и живущий в Киеве, накануне выборов изошел пропагандистской желчью в адрес президента Порошенко. Одно из мест работы этого журналиста - газета, принадлежащая одиозному одесскому строительному бизнесмену.

За два дня до старта голосования на президентских выборах в Украине, на сайте Euobserver появилась статья под недвусмысленным заголовком, "EU shouldn't recognise results if Ukrainian election is rigged", авторства Олега Сухова, журналиста беженца из РФ, публикующегося ныне в "КиевПост", а до того работавшего в “независимой” англоязычной газете Moscow Times.

Кстати, газета "КиевПост" с весны 2018 года принадлежит не кому нибудь, а одиозному одесскому строительному магнату Аднану Кивану. Его, в свою очередь, с осени 2017 года прессует Генпрокуратура - за финансирование терроризма, так как он строит свои высотные жилые комплексы на земле, принадлежащей сбежавшему в Россию сепаратисту и экс-нардепу Игорю Маркову.

И вот, бежавший из авторитарной путинской России, этот журналист призывает Европейский Союз не признавать президентские выборы в Украине, в случае их фальсификации. А, по мнению журналиста-беженца, таковые будут.

Пользуясь данными рейтинговых агентств, в частности, Rating agency и фонда Демократические инициативы (Democratic Initiatives), Сухов, манипулируя данными, делает вывод, что во второй тур пройдут Зеленский и Тимошенко, при этом игнорируя тот факт, что даже у упомянутых выше агентств в рейтингах Петр Порошенко занимает вторую позицию, значительно опережая Юлию Тимошенко.

То есть, по логике вещей, фальсификации для попадания во второй тур необходимы именно Тимошенко, ввиду её незавидного положения в гонке.

Но, больше всего понравилось то, что Сухов решил рассказать англоязычным читателям о том, что Порошенко инициировал этнический и религиозный раскол в стране. То есть, ещё раз, журналист, бежавший из авторитарной страны и нашедший прибежище в Украине, публикует материал, пропитанный до нитки нарративами, которые уже как полгода безуспешно пытаются экспортировать на Запад российские пропагандисты?

Следующим шагом журналиста стало упоминание ныне действующего министра внутренних дел, Арсена Авакова, который накануне выборов развернул настоящую войну с администрацией президента Украины. В частности, Арсен Аваков якобы является изобличителем схем подкупа избирателей, но, что странно, никаких уголовных дел по этому поводу не возбуждено.

Казалось бы, если в стране имеет место быть масштабный подкуп избирателей, и коль об этом заявляет сам министр внутренних дел, почему же он бездействует, а все на что способен – разводить демагогию на телеканалах олигархов, заинтересованных в проигрыше Порошенко? Возможно потому, что все его обвинения безосновательны, а доказательной базы попросту – нет.

Завершил журналист и вовсе обвинением президента Украины в потакании России и создании на восточных границах клептократического авторитарного режима на подобие венесуэльского.

И если пройтись по каждому пункту, изложенному в материале Сухова, то возникает острое ощущение, что все это мы уже слышали. И верно, подобные нарративы неоднократно звучат на российских телеканалах, от российские экспертов, журналистов, официальных лиц. Практически каждый пункт пронизан пропагандой исходящей из Кремля, где в голос заявляют – в Украине их устроит любой вариант, кроме Порошенко. 

И вот, казалось бы, как странно весь этот пропагандистский набор методических указаний видеть не на страницах какого-нибудь “Московского комсомольца” или газеты “Взгляд”, а на якобы украинском ресурсе, от журналиста, живущего в Киеве, но при этом регулярного поливающего грязью Украину так, словно зарабатывает на звание “героя России”?

Ответ напрашивается сам собой – казачок то засланный. Причем, что удивительно, даже не пытается маскироваться, а машет своим журналистским топором без разбору и отчаянно. И, в какой-то мере, это демонтирует и то, что у его работодателей положение тоже отчаянное.

Источник: uc.od.ua

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