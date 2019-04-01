Политика ОБНОВЛЯЕТСЯ ЦИК огласил первые результаты выборов президента - обработано 61,15% протоколов

2019-04-01 09:40 831

По данным на текущее время ЦИК обработал 61,15% протоколов. Так, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,38% голосов избирателей и Петр Порошенко с 16,38% голосов. На третьем месте с результатом 13,08% голосов идет Юлия Тимошенко. В первую десятку также вошли Бойко, Гриценко, Смешко, Ляшко, Вилкул, Кошулинский и Тимошенко (полный тезка ЮВТ - Юрий).

Первая десятка кандидатов в президенты Украины :

Владимир Зеленский – 30,38%

Петр Порошенко – 16,38%

Юлия Тимошенко – 13,08%

Юрий Бойко – 11,58%

Анатолий Гриценко – 7,06%

Игорь Смешко – 5,92%

Олег Ляшко – 5,12%

Александр Вилкул – 4,29%

Руслан Кошулинский – 1,66%

Юрий Тимошенко – 0,60%

Зеленский является лидером в большинстве областей Украины, Петр Порошенко обходит его только во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, Юрий Бойко первый в Донецкой и Луганской областях.