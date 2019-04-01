По данным на текущее время ЦИК обработал 61,15% протоколов. Так, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,38% голосов избирателей и Петр Порошенко с 16,38% голосов. На третьем месте с результатом 13,08% голосов идет Юлия Тимошенко. В первую десятку также вошли Бойко, Гриценко, Смешко, Ляшко, Вилкул, Кошулинский и Тимошенко (полный тезка ЮВТ - Юрий).
Первая десятка кандидатов в президенты Украины :
Владимир Зеленский – 30,38%
Петр Порошенко – 16,38%
Юлия Тимошенко – 13,08%
Юрий Бойко – 11,58%
Анатолий Гриценко – 7,06%
Игорь Смешко – 5,92%
Олег Ляшко – 5,12%
Александр Вилкул – 4,29%
Руслан Кошулинский – 1,66%
Юрий Тимошенко – 0,60%
Зеленский является лидером в большинстве областей Украины, Петр Порошенко обходит его только во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, Юрий Бойко первый в Донецкой и Луганской областях.