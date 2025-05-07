Политика Польша столкнулась с беспрецедентной попыткой рашистов вмешаться в президентские выборы

2025-05-07 12:30

Польша столкнулась с беспрецедентной попыткой рашистов вмешаться в президентские выборы. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

"Во время нынешних президентских выборов в Польше мы имеем дело с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны россии. Это делается путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на польскую критическую инфраструктуру, чтобы парализовать нормальное функционирование государства", - сказал он.

Министр отметил, что атаки были направлены на водоканалы, теплоэлектроцентрали, объекты энергоснабжения и органы государственной администрации. Уровень российской киберугрозы в Польше более чем удвоился по сравнению с прошлым годом.

"Сегодня в Польше каждую минуту, и это я подтверждаю в своем выступлении, регистрируется более десятка инцидентов, направленных против критической инфраструктуры", - добавил Гавковский.