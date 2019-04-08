Украина КАРТА На Донбассе снова применили запрещенное оружие, ранен солдат ВСУ

2019-04-08 09:13 204

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе снова пострадал украинский солдат. По данным ВСУ, сепаратисты 10 раз обстреляли наши позиции. Четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-центре штаба оООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг обстрелял позиции ВСУ шесть раз. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов велся огонь возле села Водяное.

Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся обстрел у села Гнутово. Два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы в районе населенного пункта Широкино и еще два – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка Новотроицкое.

Также обстрелам из минометов, гранатометов, БМП и пулеметов подверглись позиции возле Попасной, Екатериновки и Новозвановки.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: из гранатометов различных систем – в районе города Авдеевка; из станковых противотанковых гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Каменка" – сообщили в штабе ООС.