ВОЙНА В Украине КАРТА ВСУ восстановили утраченные позиции под Покровском, — ISW

2024-09-03 18:26

Силы обороны Украины восстановили позиции на юго-западе Новогродовки.

Украинские войска восстановили утраченные ранее позиции под Покровском Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 2 сентября геолокационные кадры указывают на то, что Силы обороны Украины восстановили позиции на юго-западе Новогродовки (юго-восточнее Покровска).

"Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся тактических успехов России в этом районе", – сообщили аналитики.