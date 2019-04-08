Украина ТРАГЕДИЯ Под Киевом погиб волонтер и один из главных спонсоров добровольческих батальонов

2019-04-08 12:16 246

В дорожно-транспортном происшествии погиб украинский бизнесмен и волонтер Владимир Слабовский (на фото слева). Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Трагедия. Ушел друг. Трудно поверить. Сегодня погиб в катастрофе под Киевом генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds Vladimir Slabovsky", - написал автор.

Он отметил, что Владимир Слабовский "был бизнесмен очень высокого класса, ... топ-менеджеры такого класса - это уникальные и незаменимые люди".

Слабовский с самого начала войны направлял большие ресурсы на помощь украинским воинам, сам многократно на машине развозил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления огромным бизнесом.

"Компания купила и оборудовала тяжелый грузовик МАН большой душевой и стиральными машинами, и десятки раз эта машина выезжала на фронт, тысячи наших бойцов приводили себя в порядок. МАН работает до сих пор, Слабовский передал его на фронт", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, огромную помощь Слабовский оказывал добровольческим отрядам Правого сектора и Украинской добровольческой армии, батальону Донбасс.