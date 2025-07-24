Життя Волонтер Денис Кошельник потрапив у ДТП і був затриманий, - ЗМІ

2025-07-24 16:39

Відомий волонтер Денис Кошельник, ймовірно у стані сп’яніння, потрапив у ДТП і нібито був затриманий поліцією. Про це пише телеграм канал «Джокер».

Канал повідомляє, що 23 липня на вулиці Михайла Бойчука, 6 Денис Кошельник нібито проїхав на червоний сигнал світлофора на своєму автомобілі Toyota Sequoia (номерний знак КА 8891 КО) та нібито скоїв зіткнення з іншим автомобілем.

У Кошельника нібито були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння. Він нібито поводився агресивно, у зв’язку з чим на нього, як пишуть, одягнули кайданки, після чого він зник з місця події. Згодом його знайшли у ТЦ «Гулівер», де й затримали.

У розпорядженні ЗМІ також опинилося відео допиту Дениса Кошельника після скоєння ДТП. На відео сам Кошельник нібито підтверджує, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Під час затримання він нібито ледве розмовляв, невиразно формулював думки, а пояснити свій стан і причину вживання алкоголю за кермом не зміг.

Правоохоронці ймовірно склали на нього одразу кілька протоколів:

за непокору співробітникам правоохоронних органів.

за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

за вживання алкоголю після скоєння ДТП.

За сукупністю цих ймовірних правопорушень йому загрожує позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 3 до 5 років.

Видео можно посмотреть ТУТ



Як стало відомо, раніше Дениса Кошельника нібито було оголошено в розшук за самовільне залишення військової частини, та перебував у розшуку до моменту скоєння ДТП. А саме 7 квітня блогер нібито зник із військового госпіталю, де перебував після мобілізації, і перестав виходити на зв’язок.

10 квітня його нібито було офіційно оголошено в розшук за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини терміном понад три доби. За цією статтею передбачено покарання — від 5 до 10 років позбавлення волі.

12 лютого 2025 року Дениса Кошельника мобілізували до лав Збройних сил України. Після проходження військово-лікарської комісії його направили до навчального центру для проходження підготовки. Наприкінці березня Кошельник звернувся до медиків зі скаргами на стан здоров’я та отримав лікарняний. Під час перебування у шпиталі він заявив про намір оскаржити висновок ВЛК щодо своєї придатності до служби. За кілька днів після госпіталізації — ймовірно зник.

За інформацією правоохоронних органів, блогер нібито самовільно залишив військовий госпіталь і з того часу переховувався. Після ймовірної втечі з медзакладу Кошельник нібито почав активно вживати наркотичні речовини. Згодом його нібито помітили до закритого реабілітаційного центру у селищі Бобриця Київської області. За словами співробітників закладу, 5 травня туди його нібито привезла дівчина.

Медичний персонал неофіційно повідомив, що Кошельник нібито мав серйозну залежність від налбуфіну — сильнодіючого опіоїдного препарату, який застосовується як знеболювальне:

«Денис почав колоти цей препарат понад місяць тому. Дози були значними — вводив собі ін’єкції в м’язи. Зараз у нього переломний момент: вже третій день не вживає наркотики, у нього сильні ломки. З ним працюють психологи», — нібито розповіли у центрі.

Якщо проаналізувати телеграм-канал блогера, видно, що з 9 квітня до 17 травня (період перебування у СЗЧ) він взагалі не публікував жодних дописів.

Після ймовірного виходу з реабілітаційного центру Кошельник знову почав писати у Telegram.

Останній допис датований 23 липня. У ньому він написав: «В мене депресія (і всякі інші матюки) із-за того, що я не можу ісполнять те, що колись міг. Жах, шок, до мурах. Більше нічого не питайте - не давіть на больне».

Після ймовірного затримання Дениса Кошельника доставили відділення ДБР так як він перебував у СЗЧ.

Також нагадаємо, що колишня дружина волонтера і блогера, учасниця шоу "Холостяк" Анна Павловна, в інтерв’ю Марічці Довбенко заявила, що кошти, які Кошельник збирав для ЗСУ, він нібито програвав у гральні автомати.

Джерело: Фраза