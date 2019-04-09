Украина КАРТА Обострение в зоне ООС - На Донбассе погиб украинский солдат, есть раненные

2019-04-09 12:15 234

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Семь раз в зоне ООС применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Погиб один боец ВСУ, еще трое ранены.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, враг осуществил 40 артиллерийских выстрелов из калибра 122-мм и выпустил 31 минометную мину калибра 82-мм. Применялись противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Пески, Авдеевка, Опытное, Лебединское, Верхнеторецкое, Каменка, Новотошковское, Крымске, Золотое-4, Луганское.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – отметили в штабе.