Жизнь Сегодня сразу в трёх областях Украины произошли отключения света - причиной стала непогода

2025-05-20 16:38

Сегодня непогода обесточила 12 населённых пунктов в трёх областях Украины, сообщает Укренерго 20 мая.

"Из-за сложных погодных условий (сильный дождь и гроза) — к утру полностью или частично были обесточены 12 населённых пунктов в трёх областях. Также есть локальные повреждения сетей в других регионах. Бригады облэнерго уже работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех абонентов", — говорится в сообщении.

По данным компании, в настоящее время потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня — в понедельник.

В Укренерго напомнили, что сейчас энергосистема продолжает восстанавливаться после вражеских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.