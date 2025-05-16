Жизнь Украинцев призвали максимально экономить электричество с 16:00 до 22:00 часов

2025-05-16 13:30

Потребление электроэнергии в Украине снижается третий день подряд, но есть необходимость в экономии в вечерние часы, сообщаетУкренерго.

Указано, что по состоянию утром уровень энергопотребления на 2% меньше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник.

"Это объясняется установлением безоблачной погоды в большинстве регионов Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.

Энергетики просят граждан перенести активное энергопотребление на дневные часы - с 10:00 до 16:00.

"В период с 16:00 до 22:00 - есть необходимость в бережном энергопотреблении. Пожалуйста, не включайте в это время несколько мощных электроприборов одновременно", - добавили в Укренерго.

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