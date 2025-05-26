ВОЙНА В Украине Рашисты могут готовить наступление на Харьков или Сумы - группировка врага в регионе составляет 50 тысяч

2025-05-26 11:33

Вражеские войска концентрируются у границы с Харьковской областью. Аналитики предполагают, что кремль может готовить наступление на Харьков или Сумы - города, которые ранее фигурировали в угрозах во время переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает Sky News.

Численность российского группирования у границы составляет около 50 тысяч военнослужащих. Большинство из них сосредоточены возле Харькова - второго по величине города Украины. Вражеское командование стянуло силы после фактического вытеснения украинских подразделений с приграничных территорий Курской народной республики.

Согласно оценке Майкла Кларка, британского военного аналитика, у россиян есть «четырёхмесячное окно» для прорыва в Украине до того, как погода усложнит боевые действия, а запасы советской техники исчерпаются. По его мнению, в состав группировки могут войти элитные подразделения ВДВ, способные предпринять попытку прорыва к Харькову, Сумам или, по крайней мере, захватить территории, которые ВСУ освободили осенью 2022 года.

Вместе с тем начальник штаба 13-й бригады Хартия Андрей Помагайбус отмечает, что враг пока проводит лишь ограниченные безрезультатные штурмы. По его словам, наблюдается «явная подготовка противника к активным наступательным действиям».

Эксперт Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джек Вотлинг считает, что Россия может прибегнуть к так называемому "мягкому запуску" - постепенному расширению интенсивности атак без масштабного маневрирования тяжёлой техникой. Он также подтвердил, что российские запасы танков, БМП, артиллерии и другого вооружения стремительно исчерпываются и могут быть исчерпаны уже к середине осени.

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