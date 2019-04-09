Украина ТРАГЕДИЯ На Донбассе погиб сапер ГосЧС, разминировавший территорию насосной станции

2019-04-09 12:44 219

В Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции произошел взрыв, погиб работник ГосЧС Украины, еще двое работников службы гражданской защиты получили ранения.

"Сегодня около с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории вблизи водовода насосной станции Северский Донец - Донбасс (серая зона) подорвалась группа работников ГосЧС", -  сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А. Л., ранения получили старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. Г. и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный Е. А.

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