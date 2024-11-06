ВОЙНА В Украине К разминированию территорий Украины разрешили привлекать женщин и инвалидов

2024-11-06 15:38

Минобороны Украины расширяет возможности трудоустройства в сфере разминирования и очистки территорий, в частности, для ветеранов и лиц с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что одной из главных целей противоминной деятельности в системе Минобороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности увеличение привлечения женщин, ветеранов, пострадавших от взрывоопасных предметов и лиц с инвалидностью.

"Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, созданию специализированных учебных программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, которые обеспечат комфортное и безопасное трудоустройство", - отметил начальник управления противоминной деятельности, заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский.

Программа по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых ветераны войны, в Украине реализует ООН. В рамках этого проекта первые четверо пострадавших от взрывоопасных предметов украинцев получили работу в международной организации The HALO Trust. Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий, а предложение работы украинцы получили через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности.