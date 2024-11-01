ВОЙНА В Украине Канада передала Украине новую партию внедорожников с оборудованием для разминирования

2024-11-01 08:26

Государственная специальная служба транспорта Украины получила от Канады партию внедорожников с оборудованием для разминирования. Об этом сообщает посольство Канады в Украине.

"Канада поддержала предоставление 13 внедорожников с оборудованием для разминирования Государственной специальной службе транспорта. Авто помогут повысить мобильность и эффективность разминирования в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закупка автомобилей и оборудования была совместно осуществлена ​​за средства правительства Канады и фонда HALO.