ВОЙНА В Украине На фронте погиб известный актер из театра им. Тарас Шевченко

2024-11-20 14:31

Черниговский областной академический музыкально драматический театр им. Тарас Шевченко оплакивает потерю своего актера и воина Петра Великого. Ему было 48 лет.

О трагедии сообщил заместитель директора театра Александр Майшев: "На щите... Герой Петр Великий. Великий актер... Наш Великий... Боль... Прошу помочь дочери, которая также является актрисой нашего театра".

Гендиректор театра Сергей Мойсиенко также поделился, что 15 ноября на Курском направлении защитник погиб во время выполнения боевого задания. Известие о его смерти работники ТЦК принесли 19 ноября дочери актера Екатерине. Семья сейчас пытается оправиться от болезненной потери.

Петр Великий работал в театре с 2004 года и сыграл более 35 ролей, среди которых - Петр в Земле, Голохвостый в За двумя зайцами, Карпо в Кайдашевій сім'ї и Перелесник в Лісовій пісні.

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роССия сменила тактику боев в Курской области: в ВСУ раскрыли подробности 2024-11-19 20:48
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