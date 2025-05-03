ВОЙНА В Украине В Хмельницкой области задержали мошенника, выманивавшего деньги у матери погибшего воина

2025-05-03 12:30

Правоохранители задержали 30-летнего жителя Хмельнитчины, который пытался обмануть мать погибшего военнослужащего. Мужчина убеждал женщину, что ее сын, который погиб в апреле в результате обстрела, на самом деле жив. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В начале апреля этого года женщина получила известие о гибели сына в результате вражеского обстрела его позиций. У матери сразу взяли образцы ДНК для идентификации тела ее сына, которое доставили во Львов.

Воспользовавшись психоэмоциональным состоянием женщины, фигурант длительное время вводил ее в заблуждение – по телефону убеждал, что ее сын жив, временно находится в военной части на Хмельнитчине.

Мошенник заверил, что может повлиять на командование ВСУ и за $4000 "перевести" якобы живого сына с фронта в тыловое подразделение.

29 апреля полицейские задержали фигуранта в Хмельницком во время получения денег.

Мужчине предъявлено подозрение в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 УКУ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.