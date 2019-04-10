Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-04-10 13:12 108

Минувшие сутки на Донбассе прошли горячо, однако без потерь в рядах ВСУ нет. По данным штаба ООС, сепаратисты 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Семь раз применялись запрещенные минскими договоренностями вооружения.

"9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометной мины калибра 120 и 82 мм", - сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Также враг обстреливал украинские укрепления из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск девять раз: возле Павлополя, Песков, Широкино, Гнутово, Авдеевки, Верхнеторецкого.

В полосе группы "Север" противник обстрелял позиции войск ООС четыре раза: в районе Екатериновки, Новоалександровки, Золотого-4.