Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-04-10 13:12 108

Минувшие сутки на Донбассе прошли горячо, однако без потерь в рядах ВСУ нет. По данным штаба ООС, сепаратисты 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Семь раз применялись запрещенные минскими договоренностями вооружения. 

"9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометной мины калибра 120 и 82 мм", -  сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Также враг обстреливал украинские укрепления из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск девять раз: возле Павлополя, Песков, Широкино, Гнутово, Авдеевки, Верхнеторецкого.

В полосе группы "Север" противник обстрелял позиции войск ООС четыре раза: в районе Екатериновки, Новоалександровки, Золотого-4.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Предстоятель ПЦУ Епифаний назвал условие, при котором закончится война с Россией

2019-04-09 14:14 564

КАРТА Обострение в зоне ООС - На Донбассе погиб украинский солдат, есть раненные

2019-04-09 12:15 444

КАРТА На Донбассе снова применили запрещенное оружие, ранен солдат ВСУ

2019-04-08 09:13 510

Канада планирует за свой счет полностью очистить Украину от мин - названы сроки

2019-04-05 18:29 879

Еще новости в разделе "Украина"

Отопительный сезон завершен - Украина перестала брать газ из подземных хранилищ

2019-04-10 13:44 57

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-04-10 13:12 108

КАРТА Сегодня в Украину придут дожди и грозы, но будет тепло до +22°C

2019-04-10 11:15 216

фото В Одесском порту замечена большая партия военной техники США

2019-04-10 10:41 246
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Отопительный сезон завершен - Украина перестала брать газ из подземных хранилищ 2019-04-10 13:44 57
КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе 2019-04-10 13:12 108
КАРТА Сегодня в Украину придут дожди и грозы, но будет тепло до +22°C 2019-04-10 11:15 216
фото В Одесском порту замечена большая партия военной техники США 2019-04-10 10:41 246

Лента

13:44 Отопительный сезон завершен - Украина перестала брать газ из подземных хранилищ
КАРТА 13:12 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе
12:43 В аэропорту Албании вооруженные грабители напали на самолет - унесли миллионы евро
12:16 Вторжение боевиков на мотоциклах: разрушены 10 домов, много жертв и пострадавших
11:42 Вспышка кори в США: В Нью-Йорке за отказ от вакцинации ввели штраф в тысячу долларов
КАРТА 11:15 Сегодня в Украину придут дожди и грозы, но будет тепло до +22°C
фото 10:41 В Одесском порту замечена большая партия военной техники США
10:14 Ливерпуль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уверенно переиграл Порту
фото 09:40 Мощности мировой ветроэнергетики быстро растут - бизнес показал сверхрентабельность
09:13 На парламентских выборах в Израиле лидирует правящая партия премьера Нетаньяху