Украина КАРТА Сутки в зоне ООС на Донбассе: девять обстрелов, ранены три украинских солдата

2019-04-11 11:42 174

За минувшие сутки сепаратисты девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Три укринских солдата получили ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, террористы применяли минометы колибра 82 мм, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Опытное, Павлополь, Пески, Широкино, Авдеевка, Каменка, Новозвановка и Станица Луганская.

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был уничтожен, еще четыре ранены.