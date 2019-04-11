Украина КАРТА Сутки в зоне ООС на Донбассе: девять обстрелов, ранены три украинских солдата

2019-04-11 11:42 174

За минувшие сутки сепаратисты девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Три укринских солдата получили ранения.

Как сообщили в  штабе операции Объединенных сил, террористы  применяли минометы колибра 82 мм, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Опытное, Павлополь, Пески, Широкино, Авдеевка, Каменка, Новозвановка и Станица Луганская.

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был уничтожен, еще четыре ранены.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-04-10 13:12 462

Предстоятель ПЦУ Епифаний назвал условие, при котором закончится война с Россией

2019-04-09 14:14 696

КАРТА Обострение в зоне ООС - На Донбассе погиб украинский солдат, есть раненные

2019-04-09 12:15 483

КАРТА На Донбассе снова применили запрещенное оружие, ранен солдат ВСУ

2019-04-08 09:13 546

Еще новости в разделе "Украина"

У Гройсмана признали, что уже взыскали с должников почти шесть миллиардов гривен

2019-04-11 13:44 123

КАРТА Сутки в зоне ООС на Донбассе: девять обстрелов, ранены три украинских солдата

2019-04-11 11:42 174

КАРТА В Украину идут проливные дожди с грозами, температура упадет до +12°C

2019-04-11 10:14 363

Бросали петарды в охрану и рисовали на фасаде ТРЦ - полиция Киева арестовала 11 человек

2019-04-11 09:13 312
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

У Гройсмана признали, что уже взыскали с должников почти шесть миллиардов гривен 2019-04-11 13:44 123
КАРТА Сутки в зоне ООС на Донбассе: девять обстрелов, ранены три украинских солдата 2019-04-11 11:42 174
КАРТА В Украину идут проливные дожди с грозами, температура упадет до +12°C 2019-04-11 10:14 363
Бросали петарды в охрану и рисовали на фасаде ТРЦ - полиция Киева арестовала 11 человек 2019-04-11 09:13 312

Лента

14:45 Умышленное сокрытие риска - на Boeing подали в суд собственные акционеры
14:13 Две коммерческие компании поборются в Пентагоном за контракт на 10 млрд долларов
13:44 У Гройсмана признали, что уже взыскали с должников почти шесть миллиардов гривен
13:12 Трамп заявил, что расследование вмешательства РФ в его выборы - попытка госпереворота
12:43 В МВФ подсчитали, сколько украинцам придется работать на погашение госдолга
12:16 Сразу несколько полицейских из РФ запросили в Украине политического убежища
КАРТА 11:42 Сутки в зоне ООС на Донбассе: девять обстрелов, ранены три украинских солдата
11:15 США, Канада и ЕС потребовали от Москвы отменить инспекционный режим в Керченском проливе
10:41 Криштиану Роналду результативно вернулся на поле и в Instagram
КАРТА 10:14 В Украину идут проливные дожди с грозами, температура упадет до +12°C