Украина КАРТА Обострение на Донбассе: погиб украинский солдат, еще восемь человек ранены

2019-04-12 11:12 189

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 20 раз обстреляли позиции ВСУ. Четыре раза применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Один боец ВСУ погиб, еще восемь получили ранения.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, враг применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, противотанковые ракетные комплексы, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Новотроицкое, Новоселовка, Гнутово, Водяное, Авдеевка и Екатериновка.

По данным украинской разведки, ответным огнем девять сепаратистов были уничтожены, еще восемь – ранены.

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