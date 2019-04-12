Политика Трамп обвинил спецслужбы США в слежке за своей кампанией

2019-04-12 15:45 180

По мнению президента США Дональда Трампа, сотрудники американских правоохранительных органов в 2016 году вели слежку за его предвыборной кампанией. 

"Безусловно, за моей кампанией велась слежка", – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

Как сообщает "Голос Америки", генпрокурор США Уильям Барр, выступая в Сенате, сказал, что за избирательным штабом Трампа велась слежка. Барр не стал уточнять, какое именно силовое ведомство вело наблюдение. Суд по делам о надзоре за иностранными разведками несколько раз санкционировал наблюдение за советником Трампа Картером Пейджем.

"Трудно поверить в то, что это могло случиться. Однако это так. За моим штабом велась слежка, и ответ (Барра) был очень точен", - добавил Трамп.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что Барр "сошел с рельсов".

Ранее по итогам изучения доклада Мюллера Барр заявил, что не нашел доказательств того, что Дональд Трамп в 2016 году был в сговоре с Россией с целью вмешательства в президентские выборы в США. Однако не смотря на это, вопрос о препятствии в ведении данного расследования со стороны Дональда Трампа до сих пор остается открытым.

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