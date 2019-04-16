Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-04-16 11:15 210

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 12 раз нарушили режим прекращения огня, было применено запрещеное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, противник в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелял 11 раз украинских военных. Из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе города Авдеевка, из минометов калибра 120 мм - дважды в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.  Также трижды обстрелы велись в районе населенного пункта Лебединское, дважды вблизи населенного пункта Опытное.

В зоне действия  оперативно-тактической группировки "Север" сепаратисты из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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