Детали Все незаконно отобранные храмы будут возвращены УПЦ, — Вадим Новинский

2019-04-18 15:00 99

Не нарушайте законодательство и Конституцию Украины в угоду уходящему президенту, иначе будете привлечены к ответственности за рейдерские захваты храмов в строгом соответствии с украинским законодательством. Об этом предупредил чиновников центральной и местных властей Глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ.

Как сообщил 17 апреля представителям СМИ лидер оппозиции, уходящая власть продолжает гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь и рейдерские захваты ее храмов, особенно в епархиях, расположенных в западной Украине.

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК располагает фактами происходящей сейчас в Украине массовой перерегистрации уставов церквей по поддельным документам. Эти правонарушения осуществляются при содействии местной власти с целью переподчинить приходы в пользу Православной Церкви Украины, созданной Президентом Украины Петром Порошенко.

После нелегальной перерегистрации, по словам оппозиционера, при помощи право-радикалов и криминальных организаций идут силовые захваты храмов. Священников, которые сопротивляются этому беззаконию, избивают, их семьи и самих прихожан запугивают.

«Весь этот произвол происходит при полном содействии губернаторов западных областей — Ровенской и Волынской области. А также этому способствуют главы районных администраций и сельских советов. И все это происходит при полном попустительстве силовиков западной Украины, поскольку все обращения верующих в правоохранительные органы остаются без внимания», — отмечает Вадим НОВИНСКИЙ и призывает всех действовать в соответствии с законом, стараясь сохранять межконфессиональный мир.

Источник: newformat