Политика Данилов: "выносить за ноги" представителей УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры не будут

2023-03-30 22:06

При выселении монахов и священников УПЦ (МП), которые находятся в Киево-Печерской Лавре, не будут применять силу, не будут "выносить за ноги". Об этом в эфире национального телемарафона 29 марта заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, добавив, что правоохранители не допустят никаких провокаций на территории Лавры.

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"Это же не отель, а собственность государства, которая должна быть освобождена согласно тех нормативно-правовых документов, которые на сегодня существуют. Если кто-то считает, что он не имеет права выполнять законы нашей страны, то он глубоко ошибается. Законы Украины должны выполнять все,.. законы не могут быть выборочными", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО также отметил, что правоохранители не допустят никаких провокаций, которые может устроить страна-агрессор на территории Лавры.

"Если кто-то считает, что он может там остаться на определенный период времени, то никаких провокаций, которые сегодня хочет устроить российская федерация на территории Лавры, мы не допустим. Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакой силы. Они сами оттуда потихоньку уйдут. Ничего страшного здесь нет. Я понимаю, что привыкли к определенным условиям - кому-то там было комфортно", - пояснил Данилов.

Детали

Он отметил, что этот вопрос касается национальной безопасности Украины, и российская церковь не может действовать на территории страны. По его словам, УПЦ МП должны привести нормативно-правовые документы в соответствие с законами государства, в частности юридически "откреститься" от россии.

"УПЦ МП вообще не может работать (на территории Украины - ред.), как и любая институция, связанная с московией. Им надо привести в соответствие все свои нормативные документы, которые есть в этом учреждении. Они ничем не отличаются от других институций, которые работают на территории нашей страны. У нас запрещено сотрудничество со страной-агрессором", - констатировал Данилов.

Напомним

В январе 2023 года на баланс государства из пользования УПЦ МП вернули Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры. Монахов и священников УПЦ МП обязали покинуть Киево-Печерскую Лавру до 29 марта.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отрицает принудительное выселение из Лавры и отметил, что сейчас речь идет лишь о возвращении движимого и недвижимого имущества государству.

Вчера, 29 марта, глава ПЦУ митрополит Епифаний назначил исполняющего обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (ПЦУ). Им стал архимандрит от УПЦ МП Авраамий (Лотыш), который перешел в ПЦУ.