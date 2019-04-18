Детали фото 17 мая в Национальной оперетте - премьера экзистенциальной романтической комедии "На краю света..."

2019-04-18 15:02 84

Чем может закончиться знакомство в Интернете? Юлю и Августа оно приводит на край света – в норвежские фьорды. Впрочем, подростков не интересует романтика и красоты природы. Парочка планирует вместе уйти из жизни, сделав шаг со скалы… Что побуждает их к такому решению? Подростковый максимализм? Одиночество? И может ли их что-то остановить? Ответы на эти вопросы – в новой постановке «#На_краю_света» на сцене Stage_lab Национальной оперетты Украины.

Режиссер-постановщик Дмитрий Захоженко.

Одну из главных ролей в спектакле сыграет молодая перспективная актриса Екатерина Алексеева. Студентка КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого (мастерская народного артиста Украины С. А. Моисеева). Мы задали Кате пару вопросов.

- Катя, о чем этот спектакль?

- На самом деле он о многом. О том, как человеку сложно существовать в этом обществе... О ценностях. И, конечно же, о любви. Не просто о любви, а о спонтанной любви. А еще о том, насколько человеку нужен рядом человек - который бы его понимал и поддерживал. Думаю, что об этом…

- Ваша героиня – какая она?

- Юля, прежде всего - борец за справедливость, за честность и натуральность этого мира. При этом она очень властная! И, я бы сказала, слишком взрослая для своих 19 лет.

Кстати, зрителям Национальной оперетты Украины Катя уже хорошо знакома как исполнительница главной роли в рок-опере «Белая ворона», премьера которой состоялась 22 февраля 2019 года.

А пока репетиции комедии «На краю света…» идут полным ходом.

В ролях: Екатерина Алексеева, Дмитрий Воронов, Игорь Чебан

Когда: 17 мая, 8 и 23 июня

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Начало в 19:30

Билеты ТУТ

 

Подготовила Оксана Лазепко

Фото: автора

 

 

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