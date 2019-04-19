Политика Рассекреченную вероятную команду Зеленского жестко раскритиковали

2019-04-19 11:42 255

Кандидат Владимир Зеленский представил свою команду, которая войдет с ним в Администрацию президента. Список он зачитал во время передачи "Право на власть" на телеканале 1+1.

"С этими людьми мы будем строить Украину, сильную мощную свободную Украину, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы, а нашу независимую Украину", - сказал он перед представлением своей команды.

1. Руслан Стефанчук, идеолог, отвечает за формирование государственных институций.

2. Иван Баканов (за взаимоотношения с Верховной Радой).

3. Дмитрий Разумков (вопросы внутренней политики)

4. Александр Данилюк (финансовая и банковская политика, международные отношения, экономика)

5. Руслан Рябошапка (правоохранительная и антикоррупционная политика)

6. Галина Янченко (эксперт по антикоррупционной политике и диджитал решения)

7. Денис Монастырский (правоохранительные органы),

8. Сергей Ионушас (органы правосудия)

9. Иван Апаршин (эксперт по обороне),

10. Ирина Венедиктова ( реформы в судебной системе),

11. Даниил Гетьманцев (налогообложение),

12. Виктория Страхова (банковская деятельность),

13. Михаил Федоров - диджитал направление зе-команды

14. Александр Мережко (международные отношения, народовластие)

15. Олег Бондаренко - экологическая политика

16. Марина Бардина - равные права женщин и мужчин

17. Сергей Кальченко (эксперт по избирательному законодательству, права человека),

18. Андрей Герус ( тарифы, энергетика, жкх и антимонопольное регулирование)

19. Сергей Бабак (образование и наука),

20. Евгений Комаровский (советник по медицине)

В Соцсетях моментально раскритиковали лидера первого тура, указав, что многие люди из его потенциальной команды немного не те, за кого он их выдает. Вероятные претенденты в первый дивизион украинской политики как минимум имеют сомнительное прошлое, неоднозначную репутацию и непрофильное образование.

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