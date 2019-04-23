Детали фото Уикенд с ребенком: В Нацоперетте - музыкальная сказка «Белоснежка и семеро гномов»

2019-04-23 13:56 39

5 мая для самых маленьких зрителей в Национальной оперетте Украины покажут детскую музыкальную сказку «Белоснежка и семеро гномов».

На этой замечательной, теплой и доброй сказке братьев Гримм выросло не одно поколение.

Сюжет нам хорошо известен с детства... Жила-была прекрасная, добрая принцесса Белоснежка, у которой была злая Мачеха-Королева. Мачеха считала себя самой красивой женщиной на свете и ужасно разозлилась, когда узнала, что ее падчерица лучше нее. Коварная мачеха решила избавиться от соперницы, приказав охотнику отвести Белоснежку в темный дремучий лес и убить ее. Но рука охотника дрогнула и не поднялась на невинную девушку – он пожалел Белоснежку и отпустил девочку, оставив ее одну в страшном лесу.

Блуждая по лесу, Белоснежка набрела на дом, в котором жили семеро гномов и подружилась с ними. Узнав о том, что Белоснежка жива и здорова и благополучно проживает в домике гостеприимных гномов, мачеха, переодевшись в нищенку, отправилась на поиски своей падчерицы. Отыскав в лесу домик гномов, она подстерегла Белоснежку и угостила ее отравленным яблоком. Девушка, откусив кусочек яблока, упала замертво. Но сказка не была бы сказкой, если бы на этом все закончилось. Белоснежку разбудит от вечного сна прекрасный принц поцелуем любви…

Когда: 5 мая, воскресенье.

Начало в 12:00

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Для брони билетов и справок: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Билеты ТУТ