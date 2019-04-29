Мир Война в Ливии: силы правительства и армия Хафтара начали битву за столицу

2019-04-29 13:16 147

В южных районах Триполи силы ливийского правительства смогли оттеснить армию фельдмаршала Халифа Хафтара.

Как сообщает агентство Reuters, к югу от ливийской столицы в районе Айн-Зара военным удалось отбросить силы Хафтара на 1,5 км с занимаемых ими позиций. В других частях города ситуация остается нестабильной.

Поддержку Национальному правительству Ливии оказывают отряды ополчения. Хафтару помогают подразделения ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC), находящиеся в восточной части страны, подконтрольной силам фельдмаршала.

На прошлой неделе ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения сообщило, что в боях за Триполи погибли по меньшей мере 278 человек, 1332 человека ранены.

Напомним, 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Его подразделениям удалось установить контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы, однако прорвать оборону города они не смогли. Вторую фазу наступления на Триполи армия маршала начала 23 апреля.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Мир"

Война в Ливии: силы правительства и армия Хафтара начали битву за столицу

2019-04-29 13:16 147

Диетологи назвали лучший фрукт для очищения печени

2019-04-28 10:30 1926

Макрон и Синдзо Абэ пообещали сохранить альянс Renault-Nissan

2019-04-27 14:00 1206

Разведки США, Канады и Австралии не будут следить за Китаем при помощи Huawei

2019-04-27 13:00 1113
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Война в Ливии: силы правительства и армия Хафтара начали битву за столицу 2019-04-29 13:16 147
Диетологи назвали лучший фрукт для очищения печени 2019-04-28 10:30 1926
Макрон и Синдзо Абэ пообещали сохранить альянс Renault-Nissan 2019-04-27 14:00 1206
Разведки США, Канады и Австралии не будут следить за Китаем при помощи Huawei 2019-04-27 13:00 1113

Лента

14:45 Как отучить ребенка от смартфона и планшета - чем опасны гаджеты
видео 14:12 Обнародовано видео с Boeing 767, который садится с горящим двигателем
13:44 Иран ответил на санкции Трампа - грозит заблокировать поставки нефти
13:16 Война в Ливии: силы правительства и армия Хафтара начали битву за столицу
КАРТА 12:43 Прогноз погоды : в Украину пришли грозы, ливни и резкое похолодание
КАРТА 12:15 Праздничное перемирие на Донбассе - в зоне ООС впервые относительно спокойно
11:42 При подсчете голосов на выборах в Индонезии погибли около 300 человек
11:14 С 1 мая начнут действовать штрафы за просроченные коммунальные платежи
10:41 На Шри-Ланке из-за терактов запретили носить паранджу и открывать соцсети
10:13 В Киеве семейная ссора завершилась взрывом гранаты, погибли двое человек