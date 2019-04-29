Мир Война в Ливии: силы правительства и армия Хафтара начали битву за столицу

2019-04-29 13:16 147

В южных районах Триполи силы ливийского правительства смогли оттеснить армию фельдмаршала Халифа Хафтара.

Как сообщает агентство Reuters, к югу от ливийской столицы в районе Айн-Зара военным удалось отбросить силы Хафтара на 1,5 км с занимаемых ими позиций. В других частях города ситуация остается нестабильной.

Поддержку Национальному правительству Ливии оказывают отряды ополчения. Хафтару помогают подразделения ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC), находящиеся в восточной части страны, подконтрольной силам фельдмаршала.

На прошлой неделе ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения сообщило, что в боях за Триполи погибли по меньшей мере 278 человек, 1332 человека ранены.

Напомним, 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Его подразделениям удалось установить контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы, однако прорвать оборону города они не смогли. Вторую фазу наступления на Триполи армия маршала начала 23 апреля.