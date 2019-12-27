Политика Армия Хафтара идет на Триполи - Ливия запросила помощи у Эрдогана

2019-12-27 13:40 372

Ливия официально запросила у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Ранее Эрдоган попросит парламент разрешить послать армию в Ливию. Турецкий президент хочет отправить армию в поддержку президента Ливии, который борется с генералом Халифой Хафтаром. Эрдоган также добавил, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.

Напомним, с 2011 года в Ливии идет война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи. 19 декабря армия Хафтара заявила о продвижении к центру Триполи. Наступление на ливийскую столицу ведется при поддержке авиации. В ЛНА утверждают, что установили контроль над новыми позициями.