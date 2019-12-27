Политика Армия Хафтара идет на Триполи - Ливия запросила помощи у Эрдогана

2019-12-27 13:40 372

Ливия официально запросила у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Ранее Эрдоган попросит парламент разрешить послать армию в Ливию. Турецкий президент хочет отправить армию в поддержку президента Ливии, который борется с генералом Халифой Хафтаром. Эрдоган также добавил, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.

Напомним, с 2011 года в Ливии идет война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи. 19 декабря армия Хафтара заявила о продвижении к центру Триполи. Наступление на ливийскую столицу ведется при поддержке авиации. В ЛНА утверждают, что установили контроль над новыми позициями.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Война в Ливии: силы правительства и армия Хафтара начали битву за столицу

2019-04-29 13:16 1812

Ким Чен Ын угрожает отменить встречу с Трампом из-за сравнения КНДР с Ливией

2018-05-25 09:13 7833

Двойной теракт в мечети Ливии: более 30 жертв, много пострадавших

2018-01-24 12:14 7074

Россия попала в пятерку самых опасных стран для украинских туристов

2018-01-15 12:45 6101

Еще новости в разделе "Политика"

Бывшего замминистра Грымчака будут держать за решеткой до 14 февраля

2019-12-27 15:38 342

Украине выплатили первый штраф за полет над аннексированным Крымом

2019-12-27 14:46 231

Армия Хафтара идет на Триполи - Ливия запросила помощи у Эрдогана

2019-12-27 13:40 372

Зеленский уволил Трубу и назначил директором ГБР нардепа из Слуги народа

2019-12-27 13:31 261
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Бывшего замминистра Грымчака будут держать за решеткой до 14 февраля 2019-12-27 15:38 342
Украине выплатили первый штраф за полет над аннексированным Крымом 2019-12-27 14:46 231
Армия Хафтара идет на Триполи - Ливия запросила помощи у Эрдогана 2019-12-27 13:40 372
Зеленский уволил Трубу и назначил директором ГБР нардепа из Слуги народа 2019-12-27 13:31 261

Лента

18:27 Календарь выходных января: сколько будем отдыхать в начале 2020 года
17:33 Из-за падения курса доллара и снижения тарифа на газ бюджет потерял 51 млрд
16:29 Уже известны вероятные причины авиакатастрофы в Казахстане
15:38 Бывшего замминистра Грымчака будут держать за решеткой до 14 февраля
14:46 Украине выплатили первый штраф за полет над аннексированным Крымом
14:13 Битва лидеров АПЛ: Ливерпуль Клоппа на выезде разгромил Лестер
13:40 Армия Хафтара идет на Триполи - Ливия запросила помощи у Эрдогана
13:31 Зеленский уволил Трубу и назначил директором ГБР нардепа из Слуги народа
13:15 20 января 2020 года начнется отбор в Офис Генпрокурора - появятся более 200 вакансий
12:42 Нафтогаз по требованию Кабмина досрочно перечислил в бюджет 13 млрд