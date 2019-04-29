Украина КАРТА Праздничное перемирие на Донбассе - в зоне ООС впервые относительно спокойно

2019-04-29 12:15 168

Минувшие сутки на Донбассе прошли относительно спокойно и без потерь. Сепаратисты три раза открывали огонь, при этом дважды – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

“28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм” – сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Кроме того, враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В зоне оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: возле Широкино и Песок.

В секторе оперативно-тактической группировки "Север" враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.