Украина КАРТА Ситуация на Донбассе быстро накаляется - в ВСУ снова есть потери и раненые

2019-05-01 12:15 135

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 обстрелов, один военнослужащий погиб, еще один ранен.

Как сообщили в штабе ООС, враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник обстреливал украинские позиции в районе населенных пунктов Павлополь, Талаковка, Пески, Лебединское, Опытное, Широкино, Марьинка, Троицкое и Луганское.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток из крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское, из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гранитное", - подытожили в штабе.

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Украина

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