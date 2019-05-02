Детали Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года

2019-05-02 11:19 132

Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и не расследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле. Здесь, в здании Дома Профсоюзов, пять лет назад нашли свою жуткую смерть почти 50 человек. Еще столько же все эти годы без обвинительных приговоров находятся в следственных изоляторах Одессы, Николаева и Херсона. А то, что знают и помнят одесситы о страшных событиях 2 мая 2014 года, официальные власти предпочитают замалчивать.

«Родственники погибших в страшной трагедии 2 мая и родственники тех людей, которых незаконно удерживают под стражей уже пять лет, никогда ничего не просят. Они просят одного: справедливости, чтобы законность в Украине восторжествовала, а виновные в этой страшной трагедии были наказаны. 2 мая в Одессе произошло массовое убийство одесситов. Их хотели заставить любить Украину не по-одесски, а как-то по-другому, но они на это не пошли», – подчеркнул глава парламентской фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский.

Память погибших на Куликовом поле почтили глава партии «Наши» Евгений Мураев, народный депутат Татьяна Бахтеева, Светлана Фабрикант, депутаты от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Одесского областного и городского советов, родственники и друзья погибших.

«Хоть и пять лет прошло, но боль от случившегося, мне кажется, никогда не угаснет. Более того, ощущение боли с тех пор еще усилились от того бессилия и той неправды о 2 мая, которую власть выносила наружу. Мы устали от беззакония, но, может быть, с новой властью придет мир и покой, а виновные в смерти наших близких будут наказаны», – отметила дочь одного из погибших 2 мая Елена Вячеславова.

«2 мая на Куликовом поле погиб мой друг. Обстоятельства и причины смерти никто не расследует, зато в ответ нас пытаются обвинить во всех грехах и в том, чего мы не делали», – подчеркнул друг другого погибшего 2 мая Станислав Черняк.

В условиях отсутствия социальной справедливости по отношению к родственникам жертв Одесской трагедии, Благотворительный фонд Вадима Новинского взял на себя вопросы финансовой помощи по оздоровлению семей с детьми – родственников погибших и тех, кто до сих пор находится в заключении без суда и следствия.