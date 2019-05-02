Политика У Зеленского заявили, что до инаугурации он не назовет кандидатов на основные должности

2019-05-02 13:15 45

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский до инаугурации не представит свою команду.

Как заявил сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк в интервью "Украинской правде", победитель второго тура не станет называть кандидатов на основные должности.

В ответ на вопрос, когда планируют представить команду Зеленского, в частности кандидатов на должность руководителя СБУ, ГПУ, Минобороны и др. Юрий Костюк сказал: "Как только команда зайдет в Администрацию президента, появится доступ к определенной информации".

Он подтвердил, что до инаугурации эти фамилии не планируют называть.

"Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело – назвать этого человека, а другое – назначить. У нас сейчас нет ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть – проверить, есть ли у них родственники в России, каков их бэкграунд, какова их реальная биография", - пояснил Костюк.

Также он выразил позицию, что кандидатов на упомянутые должности должны проверить не только представители спецслужб, но и общественники.

"Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть", - добавил сценарист "Слуги народа".

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