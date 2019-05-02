Политика Стали известны неожиданные детали будущей инаугурации президента Зеленского

2019-05-02 15:13 177

У Зеленского говорят, что инаугурация новоизбранного президента впервые будет с "фишечками". 

"А как готовимся – думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем", -  сообщил сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк, передает "Украинская правда".

Кроме того, он отметил, что команда Зеленского думала о том, чтобы вывести депутатов не в Верховную Раду, а в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент.

Раскрывать секреты инаугурации пока не стал, но добавил, что "такой инаугурации еще не было".

Напомним, во втором туре Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей. 30 апреля ЦИК объявил официальные результаты выборов. По закону, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов изданиями "Голос Украины" и "Урядовый курьер". День проведения инаугурации большинством голосов должна определить Верховная Рада по представлению спикера парламента. На сайте ВРУ сообщается, что следующая пленарная неделя состоится 13 - 17 мая.

Заседание, на котором принимает присягу новоизбранный Президент Украины проводится в сессионном зале парламента. Глава КС объявит о том, что новоизбранный президент вступил на пост главы государства, а руководитель ЦИК вручит Зеленскому удостоверение. Новому президенту вручат официальные символы власти - штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву, а сам он с трибуны Верховной Рады должен объявить инаугурационную речь.

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