Детали Глава парламентской фракции ОППОБЛОК Вадим Новинский и его команда приняли участие в панихиде по жертвам 2 мая

2019-05-02 18:39 72

 

Сегодня во всех храмах Одесской епархии совершаются заупокойные богослужения по всем жертвам трагических событий 2 мая 2014 года.

Возложив цветы к месту кровавой трагедии на Куликовом поле в Одессе, Вадим Новинский и команда ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Одесской области приняли участие в  Божественной Литургии и общегородской панихиде по жертвам трагедии 2 мая 2014 года, состоявшейся в Свято-Ильинском мужском монастыре. По традиции, обе службы провел Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.

Представители команды ОППОБЛОКА отметили, что сегодня день траурной годовщины, когда в Одессе произошла страшная трагедия, унёсшая десятки жизней ни в чём не повинных жителей города. Также они высказали твердую уверенность в том, что будут добиваться того, чтобы расследование наконец-то прошло как можно быстрее.

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