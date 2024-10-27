Мир Земля приближается к "катастрофическому" потеплению: ООН забила тревогу и назвала первых потенциальных жертв

2024-10-27 12:30

Организация объединенных наций бьет тревогу, предупреждая, что глобальное потепление будет вдвое хуже, чем прогнозировалось. Мир находится на пути к повышению средней температуры на 3,1°C уже этого столетия.

В своем ежегодном отчете ООН говорит о том, что правительства стран должны сократить все выбросы парниковых газов, отучить мир от ископаемого топлива, ускорить развертывание возобновляемых источников энергии и остановить вырубку лесов. Иначе установленная ныне цель потепления до 1,5°C "скоро будет мертвой" без глобальной мобилизации в масштабах и темпах, которых никогда раньше не видели, пишет MailOnline. А больше всего пострадают самые бедные и уязвимые слои населения.

В отчете говорится, что мир намерен подняться температуры на 2,6°C до 3,1°C, в зависимости от того, сколько обещанных в настоящее время климатических мероприятий будет выполнено. Это предупреждение поступило накануне переговоров Cop29 ООН в Баку, в Азербайджане, богатом ископаемым топливом. Там страны столкнутся с призывами согласовать более смелые действия по увеличению финансирования для развивающихся стран, для борьбы с изменением климата и сокращения разрыва выбросов.

"Или лидеры преодолеют разрыв в выбросах, или мы с головой погрузимся в климатическую катастрофу, причем больше всего пострадают самые бедные и уязвимые слои населения", – прокомментировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На Парижских климатических переговорах в 2015 году страны согласились ограничить повышение температуры до значительно ниже 2°C и продолжать усилия, чтобы сдержать его до 1,5°C выше доиндустриального уровня. Однако 1,5 °C стали рассматривать как порог, за которым будут ощущаться наихудшие последствия волн жары, засух, наводнений, разрушение природных систем и повышение уровня моря, вызванных изменением климата.

Страны разработали планы действий на уровне каждого правительства, известные как национально определенные взносы, для достижения Парижских целей путем сокращения выбросов от таких видов деятельности, как сжигание ископаемого топлива и создание или восстановление среды обитания, таких как леса, для улавливания углерода, до 2030 года. Но поскольку страны готовятся представить следующий набор планов действий до 2035 года в течение следующих нескольких месяцев, ЮНЕП предупреждает, что цель предотвращения опасного потепления ускользает недостижимой.

В отчете говорится, что глобальные выбросы парниковых газов все еще растут и выросли на 1,3 процента в 2023 году по сравнению с уровнями 2022 года, что является более быстрым ростом, чем средний показатель за последнее десятилетие, причем на группу ведущих экономик G20 приходится более трех четвертей. (77 процентов) выбросов.

Мир столкнулся с долгосрочным глобальным потеплением на 3,1 °C согласно текущей политике, и даже если страны выполнят свои климатические планы до 2030 года, это приведет к повышению температуры на 2,6 °C-2,8 °C. Но страны отклоняются от плана даже в этих планах.

"Люди уже страдают от сильных ураганов, наводнений и рекордной жары, которая превращает леса в трутовики, а города - в сауны. Текущая политика ведет нас к катастрофическому повышению температуры на 3,1 ° C до конца века", – говорит Антониу Гутерриш.

Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП также призывает к глобальной мобилизации в масштабах и темпах, которые никогда раньше не видели. И начинать пора уже, иначе цель 1,5 ° C скоро будет мертвой.

"Каждая доля градуса, которую удалось избежать, имеет значение по спасенным жизням, защите экономики, избеганию убытков, сохранению биоразнообразия и способности быстро снизить любое превышение температуры", – сказала она.

Страны должны коллективно взять на себя обязательство сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 42 процента к 2030 году и на 57 процентов к 2035 году в следующем раунде НДЦ, чтобы достичь цели 1,5°C, предупредила ЮНЕП.